شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث خوض وديتين فى عيد الأضحى استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لإنبى، خلال الوقت الحالي، الاتفاق مع فريقين لخوض وديتين فى وقفة وعيد الأضحى المبارك، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لمواجهة الأهلى، فى المباراة المؤجلة ببطولة الدورى الممتاز المقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، والذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الطبى لنادى إنبى، خضوع الحالات التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق البترولى، لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على تعافيهم من الفيروس من عدمه، بعد الفترة التى قضاها الخماسى فى العزل الصحى المنزلى بعد علمهم بإصابتهم بذلك الفيروس عندما خضعوا للمسحة مع الفريق.

ويوجد فى صفوف إنبى 5 حالات، حيث تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أحد عمال غرف الملابس وأحد أفراد الجهاز المعاون لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحرص بشكل مستمر على متابعة حالة الخماسى وعقب الاطمئنان على أحوالهم وقضائهم فترة العزل سيتم إجراء مسحة جديدة لهم من أجل التأكد من تعافيهم من الفيروس من عدمه.

وكشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدورى العام خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد المسحات كالتالى:

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الأحد: الجونة، وادى دجلة، المقاولون العرب

الأثنين: الاتحاد السكندرى، سموحة، الزمالك، إف سى مصر، حرس الحدود

الثلاثاء: الاسماعيلى، أسوان، المصرى، طنطا، طلائع الجيش

الأربعاء: الأهلى، المقاصة، إنبى، بيراميدز

فى سياق آخر، توصلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لاتفاق ومذكرة تفاهم مع مركز طبى ألمانى من أجل علاج اللاعبين المصابين فى الدورى المصري، على أن يكون للاعبين تسهيلات كبيرة فى الإجراءات بجانب خصم كبير يحصل عليه لاعبو الدورى المصرى وكذلك الأندية، وكانت اللجنة الخماسية أعلنت توصلها لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات على تخصيص 3000 كرة موحدة لأندية الدورى المصرى فى الموسم الجديد، على ان تحصل الجبلاية على نسبة من اعادة بيع الشركة الألمانية للكرة الموحدة للدورى كوسيلة لتنمية موارد اتحاد الكرة.