شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل استعداداته بالمركز الأولمبى لودية الإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، تدريباته اليومية بالمركز الأولمبي، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباراة الإسماعيلي الودية والتى تقام باستاد الإسماعيلية في الخامسة عصر الخميس المقبل، فى أول لقاء ودى منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك استعداداً لعودة مباريات الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفني واللاعبون بنادي أسوان غداً، الثلاثاء، للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجبلاية بأن يتم أخذ المسحة الطبية للفريق قبل أي مباراة يخوضها سواء رسمية أو ودية بـ 48 ساعة.

واستقر الجهاز الفني لفريق أسوان، على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وقال أحمد كشري في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، بخلاف مباراة الاسماعيلي مع ترقب موقف الأهلي أوالزمالك لخوض لقاء ودي مع أحد الفريقين أيضاً.

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في سياق متصل، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها عبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليا بالمركز الأوليمبي، استعدادا لخوض منافسات الدوري العام.