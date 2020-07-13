شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد عبد الله السعيد بهدف على طريقته الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى بيراميدز بعيد ميلاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، الـ"35" حيث إنه من مواليد محافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب، قبل أن ينتقل لبيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر "فيس بوك"، مقطع فيديو لهدف عبد الله السعيد فى شباك إنبى، معلقين عليه: "فى عيد ميلاد عبد الله السعيد دعونا نتذكر هدفه فى مرمى إنبى على طريقته الخاصة".

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتان من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجددًا إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودي، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبد الله السعيد، كان قد دخل نادى المائة بالموسم الجارى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندري، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.