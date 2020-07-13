شكرا لقرائتكم خبر عن بكيتي سيلفا يصل الإسماعيلية للانتظام في مران الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الجناح الدولى الغينى بيكيتى دا سيلفا لاعب الإسماعيلي إلي مدينة الإسماعيلية تمهيدًا للانتظام بتدريبات الدراويش الجماعية، وكان المحترف الغينى قد غادر لبلاده منذ أشهر بعد توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم أجمع، جراء تفشى فيروس كورونا.

ويستعد الفريق بكل قوة لاستئناف المنافسات الرسمية من خلال إقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية من أجل استعادة جميع عناصر الفريق جاهزيتها الفنية والبدنية.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويستأنف اليوم الإثنين فريق الإسماعيلى تدريباته فى الرابعة عصرًا على استاد الإسماعيلية بعد أن حصل اللاعبون على راحة أمس من المران، واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة غدًا الثلاثاء استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش بينما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.