شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بعودة محمد شريف رغم التعاقد مع طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي بمجرد انتهاء اعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووجود محاولات لانهاء صفقة رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد الأنجليزي بشكل نهائي، وأوضح مسئولو الأهلي أن فايلر يرغب في توفر العديد من الأجنحة الفعالة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن طريقة لعب فايلر تعتمد على صناعة الخطورة من أطراف الملعب، كما أن هناك قلة في عدد اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيمن بالتحديد، وهو المركز المفضل لمحمد شريف والذي لا يوجد فيه سوى حسين الشحات وأحمد الشيخ.

ورفضت إدارة الأهلي رحيل محمد شريف بعد العروض التي تلقاها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتتأكد عودة اللاعب للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء اعارته لانبي.

في الوقت الذي استقر فايلر المدير الفني للأهلي بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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