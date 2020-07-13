تقارير:31 أغسطس موعدا نهائيا لتحديد المتأهلين للمسابقات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وضع الموعد النهائي لتحديد أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية للموسم المقبل 2020-2021.
ووفقاً لصحيفة "kick442"، فإن "كاف" أبلغ اتحاداته الـ50 أن يوم 31 أغسطس المقبل هو الموعد النهائي لتحديد أسماء المتأهلين لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل. وهذا القرار من الكاف جاء لنية بدء النسخة الجديدة من المسابقات الأفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن 27 دولة أفريقية عرفت ممثليها، وأن 90% من هؤلاء الممثلين تحددوا بعد أن تم إلغاء معظم دوريات هذه الدول بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن دولتي بوروندي وتنزانيا هما فقط اللتان حددتا ممثليهما في البطولات الأفريقية للموسم المقبل، بعد أن أنهيا بطولاتهما.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن تونس ومصر والمغرب على رأس البلدان التي ستستأنف بطولاتها خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون لديها أزمة في إنهاء بطولاتها قبل الموعد المحدد من قبل الكاف لتحديد ممثليها للبطولات خلال الموسم المقبل.
وسبق أن قرر الاتحاد الأفريقي استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية في شهر سبتمبر المقبل لكن دون تحديد البلد المستضيف للمباريات، مع التأكيد أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المنظم للنهائي.
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