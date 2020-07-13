محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية تركية، أن محمد النني لاعب بشكتاش المعار من أرسنال، سيعود إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الجاري مباشرةً.
ووفقًا لما ذكرته قناة تي في بو سبور التركية، فإن بشكتاش لا ينوي شراء أو تجديد استعارته للنني بعد انتهاء الموسم الجاري، بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وسبق لتقارير صحفية تركية أن أشارت في وقت سابق لوجود رغبة مبدئية لاستمرار النني مع بشكتاش، إلا أن القناة التركية نفت الأمر بشكل قاطع، وفقًا لمصادر خاصة بها.
ويلعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، على أن تنتهي فترة استعارته بعد المباريات المتبقية من الدوري التركي.
الجدير بالذكر أن عدد من الأزمات نشبت بين النني وإدارة بشكتاش بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية خلال الأشهر القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة تركية: بشكتاش لن يشتري أو يجدد استعارته للنني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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