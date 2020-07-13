وسط جدل تغريدته.. الإسماعيلي يعلن موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالإسماعيلي، موعد انتظام باهر المحمدي قائد الفريق في التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وانتهى المحمدي (23 عاما) من التدريبات التأهيلية التي كان يخوضها عقب تعافيه من إصابة التمزق فى الأربطة.

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وقال طبيب الإسماعيلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "باهر المحمدي سيكون جاهزا للتدريبات عقب اجازة عيد الأضحى المبارك".

وكان المحمدي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "loading......."، ما يشير إلى أن هناك شيء ما يحدث بخصوص اللاعب قارب على الاكتمال.

لكن مصدر أكد في تصريحاته لمصراوي أن يقصد اقتراب عودته للتدريبات الجماعية بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة بداعي الإصابة. (طالع التفاصيل)