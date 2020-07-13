"محاسبة قناة الزمالك".. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بردع مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تصعيده ضد مرضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس القلعة البيضاء ومحاسبة قناة الزمالك.

قام الأهلي بتقديم شكوى جديدة ضد رئيس الزمالك لوزير الشباب والرياضة على هامش الفيديو المتداول مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل إساءة لرئيس الأهلي ولاعب الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وخرج مرتضى منصور عبر قناة الزمالك ليعلن أن الفيديو "مفبرك" بعد أن قام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد 14 شخصية يحمل اتهامات بإثارة الفتنة.

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وجاء خطاب الأهلي على النحو التالي:

تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.

وقال النادي الأهلي في شكواه إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر

بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.

وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور.