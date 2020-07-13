نجل فاروق جعفر ضمن 7 ناشئين بمعسكر الزمالك.. والفريق يجري المسحة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

خضع لاعبو فريق الزمالك للمسحة الثالثة، عصر اليوم الاثنين، في اطار تنفيذ البروتوكول الطبي والإجراءات الاحترازية أثناء معسكر الفريق استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي.

ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي بمدينة برج العرب في معسكر اعدادي للمرحلة المقبلة.

Advertisements

وأشار الزمالك من خلال نشرته الرسمية إلى أن الفريق أجرى اليوم الاثنين المسحة الثالثة، بعدما أجرى الفريق مسحتين في القاهرة قبل انطلاق المعسكر.

وأعلن الزمالك انضمام 7 لاعبين من قطاع الناشئين لمعسكر الفريق بعدما خضعوا للمسحتين الأولى والثانية قبل السفر للمعسكر.

وانضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم الاثنين.