محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
خضع لاعبو فريق الزمالك للمسحة الثالثة، عصر اليوم الاثنين، في اطار تنفيذ البروتوكول الطبي والإجراءات الاحترازية أثناء معسكر الفريق استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي.
ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي بمدينة برج العرب في معسكر اعدادي للمرحلة المقبلة.
وأشار الزمالك من خلال نشرته الرسمية إلى أن الفريق أجرى اليوم الاثنين المسحة الثالثة، بعدما أجرى الفريق مسحتين في القاهرة قبل انطلاق المعسكر.
وأعلن الزمالك انضمام 7 لاعبين من قطاع الناشئين لمعسكر الفريق بعدما خضعوا للمسحتين الأولى والثانية قبل السفر للمعسكر.
وانضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل فاروق جعفر ضمن 7 ناشئين بمعسكر الزمالك.. والفريق يجري المسحة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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