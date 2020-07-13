مران الأهلي.. تدريبات قوية لثلاثي حراس المرمي

خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم،

تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة

في جزء من مران أمس. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.