قدمت الكاميرون اعتذارا رسميا اليوم الاثنين عن عدم استضافة نصف نهائي ونهائي دوري ابطال أفريقيا للموسم الحالي. وعلمت الوفد أن هناك ثلاثة دول من افريقيا مرشحين لاستضافة المباريات المتبقية على رأسها مصر بجانب المغرب وتونس، بجانب الإمارات وقطر من قارة آسيا. بجانب المغرب وتونس، بجانب الإمارات وقطر من قارة آسيا. ويحسم الكاف خلال الأيام القليلة المقبلة الدولة المستضيفة للمباريات الثلاثة بشكل نهائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار الكاميرون .. ٣ دول أفريقية وبلدان من آسيا مرشحين لاستضافة مباريات دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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