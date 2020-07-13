صور.. إستئناف تدريبات سيدات يد الزمالك علي ملاعب النادي

أدي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تدريباته اليوم تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق. للفريق. وخاض فريق سيدات اليد التدريبات علي مجموعتين في الخامسة مساء والسادسه مساء علي ملاعب النادي المفتوحة. والسادسه مساء علي ملاعب النادي المفتوحة. ويستعد فريق يد سيدات الزمالك لاستكمال النشاط الرياضي بعد فترة توقف لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements

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