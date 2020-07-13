تشكيل الهلال لمواجهة التعاون وديًا

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة التعاون وديًا مساء اليوم الاثنين استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء تشكيل الهلال كالأتى : حراسة المرمى: محمد الواكد. خط الدفاع: مدالله العليان – علي البليهي – محمد جحفلي – أمير كردي. Advertisements خط الوسط : جوستافو كويلار – محمد كنو _سالم الدوسري – حمد العبدان – صالح الشهري. خط الهجوم: عمر خربين.

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