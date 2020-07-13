مانشستر سيتي يخطط لضم كوليبالي من نابولي في صفقة تبادلية

تسابق إدارة نادي مانشستر سيتي الزمن لحسم صفقة الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويبحث السيتي عن تعزيز خطه الخلفي بعدد من الصفقات المميزة، بعد أن تسبب النقص الحاد في خط دفاع الفريق في خسارة لقب الصفقات المميزة، بعد أن تسبب النقص الحاد في خط دفاع الفريق في خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. وقالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن مانشستر سيتي يخطط لضم كوليبالي في صفقة تبادلية، حيث عرض النادي الإنجليزي انتقال الثنائي اوتاميندي و زينيتشنكو لصفوف نابولي. ويحاول مانشستر سيتي تخفيض القيمة التي حددها نابولي للموافقة علي رحيل كوليبالي والتي تصل الي 80 مليون جنيه استرليني.

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