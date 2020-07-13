صدام متوقع بين اتحاد جدة والتعاون ..تعرف السبب

أبدى نادي التعاون السعودي استيائه الشديد بعد انضمام عبدالمجيد السواط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي انضم إلى معسكر اتحاد جدة، على الرغم من أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل مع نادي التعاون.

وهو ماسوف يحدث صداما بين ناديي التعاون واتحاد جدة خلال المرحلة المقبلة. وقال التعاون، يوم

الاثنين، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": أبدت إدارة النادي استياءها جراء ما حدث من عبدالمجيد السواط الذي يرتبط بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2020-2021.

وأضاف البيان: استغرب مجلس الإدارة تصرف الأشقاء بنادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في

أبها.

وفقا لما بثه المركز الإعلامي للاتحاد، في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه، وبمساعدة نادي الاتحاد، في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعودة النشاط الرياضي.

وأكد التعاون سلامة موقفه القانوني وثقته باستعاده حقه وفقا للأنظمة المعمول بها، والتي توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واصفا ما حدث بالتجاوز الواضح من اللاعب ونادي الاتحاد.