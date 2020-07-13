عاجل | تشكيلة الهلال الأساسية في ودية التعاون استعدادًا لعودة الدوري السعودي

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته الودية أمام التعاون، تحضيرًا لعودة الدوري السعودي للمحترفين الشهر المقبل. وفضل مدرب الهلال الاعتماد على المهاجم الدولي السوري “عمر خربين” بدلاً من الهداف الفرنسي “بافيتيمبي جوميز”. وسيتقود خط الوسط صانع الألعاب الدولي السعودي “محمد كنو” وسيتواجد جواره الكولومبي “كويلار” الذي وصل متأخرًا الى الرياض بعد رفع الحظر عن رحلات الطيران. والتالي تشكيلة الهلال الأساسية: Advertisements محمد الواكد مدالله العليان – محمد جحفلي – علي البليهي – أمير كردي جوستافو كويلار – محمد كنو – حمد العبدان – سالم الدوسري عمر خربين – صالح الشهري ..

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