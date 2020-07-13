“الديون تحاصر العميد”.. الفيحاء يطالب اتحاد جدة بـ800 ألف ريال

يسعى مسئولو نادي الفيحاء لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة مع إدارة اتحاد جدة، منذ صفقة انتقال حسن معاذ إلى صفوف الأخير، والتي تقدر بنحو 800 ألف ريال.

وقال عثمان الشنيفي الرئيس التنفيذي لنادي الفيحاء، أن لديهم مستحقات مالية متأخرة، لدى ناديي اتحاد جدة والنصر.

وأوضح الشنيفي، أن النصر مديون بـ3 مليون ريال لصالح الفيحاء منذ انتقاله عبدالله آل سالم، وتم استصدار حكما من غرفة فض المنازعات، لصالح النادي.

وأوضح، أن نادي اتحاد جدة مديون أيضا بـ800 ألف ريال من صفقة حسن معاذ الظهير الأيمن للفريق السابق، ونسعى لتحصيل تلك المبالغ في أسرع وقت.

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وكان اتحاد جدة قد قام بفسخ عقده مع حسن معاذ، في يناير 2019، في ظل عدم الحاجة إلى جهود اللاعب ضمن كتيبة النمور.

وسبق وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لـ “الاتحاد السعودي لكرة القدم“، عقوبة بالإيقاف لمدة عامين بحق حسن معاذ، لاعب فريق الاتحاد، وذلك على خلفية تعديه على حسين عبدالغني مدافع أحد في مباراة سابقة بين الفريقين، قبل أن يصدر قرارا برفع العقوبات عن الموقوفين.

ومثل حسن معاذ المنتخب السعودي في وقت سابق، بجانب ناديي الشباب والفيحاء قبل انتقاله إلى اتحاد جدة في 2018، وبعد فسخ عقده مع العميد، عاد رسميا لصفوف الشباب في يناير 2019.

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