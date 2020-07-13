الوثبة يتجاوز الطليعة في مطاردته الشرسة لتشرين على صدارة الدوري السوري

تجاوز الوثبة الحمصي مضيفه الطليعة برباعية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم بعد عصر اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السوري.

وبهذا الفوز رفع الوثبة رصيد الى النقطة 52 فى الوصافة، ليواصل مطاردته الشرسة للمتصدر تشرين برصيد 53، وذلك قبل جولتين على حسم لقب الدوري السوري، فى المقابل تجمد رصيد الطليعة عند النقطة 29 فى المركز التاسع.

وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش،ونُقلت على قناة دراما السورية، برعاية الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، فى غياب الجمهور.

تقدم الوثبة بالهدف الاول فى الدقيقة 17 عن طريق اللاعب “وائل الرفاعي”، وأضاف اللاعب “ماهر دعبول” الهدف الثاني والثالث فى الدقيقتين (20، 68)، قبل ان يختتم رباعية الفريق الحمصي اللاعب “مروان صلال” فى اللحظات الاخيرة من عمر اللقاء، وسط انهيار تام لدفاعات الطليعة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الوثبة والطليعة فى الدوري السوري قد انتهي بالتعادل السلبي، فى المباراة التي اقيمت على ملعب خالد بن الوليد بحمص يوم 24 يناير 2020.

إليكم جدول نتائج الجولة الـ24 من الدوري السوري

الكرامة – الوحدة (0-0)

الشرطة – النواعير (3-2)

الطليعة – الوثبة (0-4)

الاتحاد – الجيش (0-0)

الفتوة – تشرين (1-6)

حطين – الساحل (3-0)

جبلة – الجزيرة (2-0)

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