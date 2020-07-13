تشرين يسحق الفتوة 6-1 ويواصل تصدر الدوري السوري

سحق تشرين الساحلي مضيفه الفتوة بنتيجة (6-1)، فى المباراة التي جمعتهم بعد عصر اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، ضمن منافسات الجول الـ24 من الدوري السوري.

وواصل تشرين صدارته لترتيب جدول الدوري السوري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الوثبة الوصيف برصيد 52 نقطة، فى المقابل تجمد رصيد الفتوة عند النقطة 23 فى المركز العاشر، ويتبقي جولتين لحسم اللقب.

وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ونُقلت على القناة السورية، برعاية الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، فى غياب الجمهور.

افتتح تشرين أهداف المباراة مبكرا عن طريق اللاعب “ذكريا العمري” فى الدقيقة الخامسة، ومن ركلة جزاء نفذها اللاعب “على رمضان” بنجاح تعادل الفتوة فى الدقيقة 35، ثم تقدم تشرين بالهدف الثاني من خلال اللاعب “محمد مالطا” قبل لحظات من انطلاق صافرة حكم المباراة بنهاية الشوط الاول.

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ومع بداية الشوط الثاني عزز تقدم تشرين بالهدف الثالث اللاعب “علاء الدالي” فى الدقيقة 57، قبل ان يسجل الهدف الرابع اللاعب “محمد مرمور” فى الدقيقة 64.

وبعد دقائق قليلة سجل الهدف الخامس لتشرين اللاعب “محمد حمدكو” وبالتحديد فى الدقيقة 69، قبل ان يختتم مهرجان الاهداف اللاعب “كامل حميشة” فى الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز ساحق للفريق الساحلي بسداسية مقابل هدف وحيد لاصحاب الملعب.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السوري قد شهد فوز تشرين بنتيجة 4-1، فى المباراة التي اقيمت فى اللاذقية يوم 24 يناير 2020.

إليكم جدول نتائج الجولة الـ24 من الدوري السوري

الكرامة – الوحدة (0-0)

الشرطة – النواعير (3-2)

الطليعة – الوثبة (0-4)

الاتحاد – الجيش (0-0)

الفتوة – تشرين (1-6)

حطين – الساحل (3-0)

جبلة – الجزيرة (2-0)

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