الكاميرون تُورط الكاف وترفض استضافة مباريات دوري ابطال افريقيا

تلقى مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” صدمة، بعد رفض الكاميرون استضافة مباريات دور نصف النهائي، والنهائي، ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سايدو مبومبو، في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين “نعتذر للكاف عن استضافة المباريات المتبقية من النخسة الحالية بدوري ابطال افريقيا هذا الموسم”.

وأضاف “انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد هو السبب الرئيسي لاتخاذ قرار بعدم استضافة مباريات دوري ابطال افريقيا“.

وتابع “نتمنى أن يتفهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقفنا وقرارنا الخاص بالاعتذار عن استضافة مباريات نصف النهائي والنهائي بدوري ابطال افريقيا”.

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ويلتقي الاهلي مع الوداد، ويواجه الزمالك الرجاء، في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، المقرر اقامته خلال شهر سبتمبر القادم.

ووضع قرار الاتحاد الكاميروني، مسؤولو “الكاف” في مأزق حرج، بعد قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لاقامة دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من مباراة واحدة في ملعب محايد بشكل استثنائي.

وأبدت مصر استعدادها لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا في حال تأهل الاهلي والزمالك للمباراة النهائية، كما اعربت المغرب عن رغبتها هي الأخرى في استضافة نفس الحدث.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف والمواعيد النهائية لمباريات دوري ابطال افريقيا، خلال الأيام المقبلة.

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