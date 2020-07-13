بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والتعاون الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والتعاون” ضمن استعدادت الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستعد فريق “الهلال” لخوض اول مباراة بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان اخر لقاء خاضه الموج الأزرق امام فريق “ضمك” في الدوري السعودي يوم 11 مارس 2020، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وسيفتقد المدير الفني لفريق الهلال “رازفان لوشيسكو” جهود الثلاثي “سلمان الفرج، وعبدالله المعيوف ومحمد الشلهوب” بعد تعرضهم لكدمات اثناء المران الاخير للفريق أمس الأحد.

على الجانب الآخر أجرى فريق “التعاون” مرانه الأخير مساء الأحد على ملعب الرديف بالملز، الذي شهد إراحة الثلاثي “سميحان النابت، وهيلدون راموس، وإبراهيم العتيبي”، بتوصية من الجهاز الطبي.

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وسيسعى السكري إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة قبل عودة الدوري السعودي، حيث سيخوض 3 مباريات ودية أخرى امام كل من “الجبلين والحزم والفيحاء”، بخلاف مواجهة الهلال اليوم.

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الهلال 0-0 التعاون

????️استاد جامعة الملك سعود (الهلال)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الأول

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