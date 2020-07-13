بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والتعاون” ضمن استعدادت الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “الهلال والتعاون” ولكن من المتوقع ان تذاع على قناة السعودية الرياضية المفتوحة، التي كانت تنقل مباريات الدوري السعودي قبل التوقف.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستعد فريق “الهلال” لخوض اول مباراة بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان اخر لقاء خاضه الموج الأزرق امام فريق “ضمك” في الدوري السعودي يوم 11 مارس 2020، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وسيفتقد المدير الفني لفريق الهلال “رازفان لوشيسكو” جهود الثلاثي “سلمان الفرج، وعبدالله المعيوف ومحمد الشلهوب” بعد تعرضهم لكدمات اثناء المران الاخير للفريق أمس الأحد.

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على الجانب الآخر أجرى فريق “التعاون” مرانه الأخير مساء الأحد على ملعب الرديف بالملز، الذي شهد إراحة الثلاثي “سميحان النابت، وهيلدون راموس، وإبراهيم العتيبي”، بتوصية من الجهاز الطبي.

وسيسعى السكري إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة قبل عودة الدوري السعودي، حيث سيخوض 3 مباريات ودية أخرى امام كل من “الجبلين والحزم والفيحاء”، بخلاف مواجهة الهلال اليوم.

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الهلال 0-0 التعاون

????️استاد جامعة الملك سعود (الهلال)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر “مكتوب” لحظة بلحظة

اهلاً ومرحبًا بكم في بث مباشر مباراة “الهلال والتعاون” الودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس القادم.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????عاجل: أعلن نادي الهلال عدم نقل المباراة، وذلك بطلب من الجهاز الفني لفريق التعاون.

ولكن سنتابع معكم النتيجة اول باول.

لمتابعة النتيجة بشكل سليم قم بتحديث الصفحة كل دقيقة.

???? تشكيلة الهلال: محمد الواكد – مدالله العليان – محمد جحفلي – علي البليهي – أمير كردي – جوستافو كويلار – محمد كنو – حمد العبدان – سالم الدوسري – عمر خربين – صالح الشهري.

محمد الواكد – مدالله العليان – محمد جحفلي – علي البليهي – أمير كردي – جوستافو كويلار – محمد كنو – حمد العبدان – سالم الدوسري – عمر خربين – صالح الشهري. ???? تشكيلة التعاون: حسين شيعان – طلال عبسي – أحمد عسيري – فهد الحمد – حسن كادش – ياسين برناوي – ريان الموسى – سيدريك أميسي – ناصر الدعجاني – سلطان مندش – ربيع سفياني.

حسين شيعان – طلال عبسي – أحمد عسيري – فهد الحمد – حسن كادش – ياسين برناوي – ريان الموسى – سيدريك أميسي – ناصر الدعجاني – سلطان مندش – ربيع سفياني. “1????بداية الشوط الاول..

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