محاولة أخيرة من وكيل مايكون لحسم انتقاله نهائيًا إلى النصر

يبذل وكيل لاعب فريق النصر، مايكون بيريرا، مجهودات كبيرة لإنهاء صفقة انتقاله بصفة نهائية من نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول الوكيل تقريب وجهات النظر بين إدارة نادي النصر ومسئولو جالطة سراي للموافقة على حسم الصفقة بين الناديين في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة مع تمسك مايكون بالبقاء في الفريق السعودي خلال الموسم القادم، ورفضه العروض الآخرى.

وكان الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد قام باستبعاد مايكون من تدريبات الفريق بشكل رسمي، وذلك إلى حين النظر في قضية تمديد عقده، خاصة في ظل مماطلة إدارة جالطة سراي حتى الآن، ومطالبتها بالحصول على 12 مليون ريال، نظير السماح للاعب بالمغادرة.

ورفض مسئولو نادي النصر دفع المبلغ المطلوب من جالطة سراي، ولازالت المحاولات مستمرة بين جميع الأطراف، حيث يلعب وكيل المحترف البرازيلي مايكون، الدور الأكبر، في تلك الصفقة، من أجل حسمها لصالح الفريق العاصمي.

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يشار إلى وكيل مايكون كان قد أبلغ إدارة النصر قبل أشهر بأنه سيجلب مخالصة للاعب من النادي التركي، لينتقل حرًا دون أي مقابل للأتراك، إلا أنه تراجع عن كلامه بعد إعلان استئناف المسابقات الرياضية في البلاد.

يذكر أن إعارة اللاعب البرازيلي انتهت في 30 يونيو الماضي، ويحتاج النصر إلى موافقة اللاعب وناديه الأصلي لتمديد العقد، وفقًا لأنظمة الاحتراف التي أعلنت أخيرًا، من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كان النصر، قد تعاقد مع مايكون، في فبراير من عام 2019، على سبيل الإعارة من جالطة سراي، حيث ساهم في تتويج الفريق، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي عام 2020.

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