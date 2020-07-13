رياضة | تشيلسي ينافس ليفربول على الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينافس ليفربول على الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي دخل في منافسة شرسة مع ليفربول على صفقة مميزة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن موقع ليفربول إيكوالبريطاني أن النادي اللندني يرغب في التعاقد مع الأمريكي ويسون ماكيني نجم خط وسط شالكة الألماني ومنتخب الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماكيني البالغ من العمر 21 عاماً كان قد انتقل إلى شالكة في صيف 2016 قادماً من أكاديمية دالاس الأمريكية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ماكيني شارك منذ ذلك الوقت في 91 مباراة مع ناديه الألماني، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.