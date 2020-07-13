رياضة | تعرف على نتائج المسحة الثالثة لفريق الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج المسحة الثالثة لفريق الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسحة الثالثة عصر اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب، وحضر كافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق لعمل المسحة.

وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق مسحتين بالقاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية.

Advertisements

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحه الأحد المقبل على ملعب فندق الاقامه فى أولى لقاءات الفريق التجريبيه بعد استئناف التدريبات عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك، كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.