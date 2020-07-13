رياضة | بعد تألقه.. تعرف على أرقام "تريزيجيه" خلال مسيرته الاحترافية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تألقه.. تعرف على أرقام "تريزيجيه" خلال مسيرته الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" تألقه في ملاعب أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفين وقاد فريقه أستون فيلا الإنجليزي لفوز ثمين على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

افتتح "تريزيجيه" أهداف أستون فيلا بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي.

ورفع نجم منتخب الفراعنة رصيد أهدافه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ 5 أهداف، سجلها خلال 31 مباراة خاضها مع أستون فيلا بالبريميرليج، بينما صنع هدفين آخرين.

ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال مسيرته الكروية؟

بدأ تريزيجيه مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكان عمره 8 سنوات، تدرج في الفئات السنية المختلفة بالقلعة الحمراء على مدار 10 سنوات قبل تصعيده للفريق الأول عام 2012.

خاض مع الفريق الأول بالنادي الأهلي 102 مباراة في مختلف البطولات (58 بالدوري – 37 ببطولات إفريقيا – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر – 3 بكأس العالم للأندية)، سجل 8 أهداف وصنع أكثر من 9 أهداف.

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توج مع الأهلي بلقب الدوري الممتاز موسم 2013 – 2014، كما فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2012، 2013، وفاز مع الفريق الأحمر بكأس السوبر الإفريقي "مرتين"، وحصل مع الفريق على كأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.

انتقل نجم الفراعنة إلي نادي أندرلخت البلجيكي في عام 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم تعاقد معه بشكل نهائي في العام التالي، وخاض مع الفريق 11 مباراة، وصنع هدف وحيد، وتوج معه بلقب الدوري البلجيكي موسم 2016 / 2017.

ابتعاد لاعب الأهلي السابق عن المشاركة مع أندرلخت بشكل منتظم، دفعته للرحيل معارًا إلي نادي موسكرون البلجيكي ولعب معه عام واحد، وشارك معه في 28 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 5 أهداف أخري، وحصل على إنذارين.

تألق تريزيجيه مع موسكرون لم يشفع له عند مسئولي أندرلخت ولم يستطيع حجز مكان بالفريق، وتمت إعارته مجددًا لنادي قاسم باشا التركي في صيف 2017، ولعب معه عام واحد، قبل أن يعلن شراءه بشكل نهائي، وخاض معه 71 مباراة، وسجل 25 هدفًا، وصنع 18 هدفًا وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

انتقل صاحب الـ25 عامًا إليي نادي أستون فيلا الإنجليزي صيف عام 2019، وشارك في 38 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 6 أهداف، وصنع 3 أهداف أخري، وحصل على انذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة، في إجمال دقائق لعب فعلية 2081 دقيقة.

انضم تريزيجيه لمنتخب مصر للمرة الأولي في أغسطس عام 2014 تحت قيادة المدرب السابق شوقي غريب، وخاض معه 44 مباراة (13 ودية - 31 رسمية)، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 أهداف، وشارك مع الفراعنة في كأس العالم الماضية (روسيا 2018).