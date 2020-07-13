رياضة | عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النادي الأهلي ظهر اليوم بالتقدم بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.

وقال النادي الأهلي في شكواه إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.

وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور.