رياضة | المقاصة يدخل معسكر بالاسماعيلية ويلعب 5 مباريات ودية استعدادا للدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يدخل معسكر بالاسماعيلية ويلعب 5 مباريات ودية استعدادا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.

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ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.