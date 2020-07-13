رياضة | أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن جوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفني للسيتي، بقرار إسقاط العقوبة،والتقط المدرب الإسباني، صورة سيلفي مع مساعديه بالجهاز الفني أمام قناة سكاي سبورتس، بعد سماع القرار.

وتابعت الشبكة أن مانيل إستيارت، مساعد جوارديولا، هو من نشر صورة الاحتفال، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق قليلة.

يذكر أن المحكمة أمرت أيضاً بتقليص الغرامة المالية الموقعة على المان سيتي والتي قدرت بـ 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.