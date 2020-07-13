رياضة | مدرب أستون فيلا يشيد بأداء "المحمدي" ضد كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا يشيد بأداء "المحمدي" ضد كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أستون فيلا، الذي يلعب في صفوفه لاعبا المنتخب الوطني المصري، أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، فوزًا هامًا أمس الأحد، على كريستال بالاس، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأثني دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، على أداء الدولي المصري أحمد المحمدي، خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس، والتي تمكن من خلال تريزيجيه من تسجيل هدفين.

وشارك المحمدي في المباراة كبديلًا لزميله كورنتي هاوس، الذي تعرف للإصابة قبل بدء المباراة.

وقال سميت في تصريحات عقب المباراة :" في البداية المحمدي لن يكن راضيًا بأنه سيجلس على مقاعد البدلاء، فهو كاتن يريد اللعب كأساسيًا، ولكن أعجبني ردة فعله في المباراة خاصة أمام زاها نجم كريستال بالاس".

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