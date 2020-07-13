رياضة | فرمان من كارتيرون بشأن معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان من كارتيرون بشأن معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنضم ناشئو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث انضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب اجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

وكان اللاعبين قد خضعوا لمسحة بصحبة أفراد الفريق يوم الثلاثاء الماضي، والمسحة الثانية أول أمس، كما قاموا بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة.

ومن المقرر أن ينخرط هؤلاء الناشئين بتدريبات الفريق مساء اليوم.