رياضة | عاجل - خطاب جديد من الأهلي لـ "وزير الشباب والرياضة" بسبب فيديو مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - خطاب جديد من الأهلي لـ "وزير الشباب والرياضة" بسبب فيديو مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التصعيد ضد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، وذلك بسبب الفيديو المتداول للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم رئيس الأهلي بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته، بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم، ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.

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جاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب. خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري.

وتضمنت المذكرة إلى وزير الشباب والرياضة أيضًا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري، وقال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: «البلد دي مفهاش راجل.. عليَّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، ويقصد بالبلد هي مصر الوطن، بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسباب يعف اللسان عن ذكرها.

وطالب الكابتن محمود الخطيب بتطبيق القانون، انطلاقًا مما يحرص عليه ويعلن عنه دومًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وذلك لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.