رياضة | بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه يقدم مستويات متميرة خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أوضح في الوقت ذاته بأن الفريق يحتاج للفوز بالألقاب.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة لكن يمكنه تخطي ليستر سيتي وتشيلسي والقفز للمركز الثالث اذا فاز على ساوثامبتون في أولد ترافورد يوم الاثنين إذ يركز على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويملك فريق المدرب أولي جونار سولشار المتألق فرصة أيضا للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي وسيواجه تشيلسي في قبل النهائي بملعب ويمبلي بجانب الدوري الأوروبي حيث يتقدم 5-صفر على لاسك قبل خوض إياب دور 16.

وأبلغ بوجبا (27 عاما) موقع النادي على الانترنت :"يونايتد يهتم بالألقاب ونعرف ذلك وهناك بعض الألقاب يمكن الحصول عليها ولا نريد التخلي عن الفرصة ونود القيام بأقصى جهد في البطولتين".

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وخاض يونايتد 17 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات ونسب بوجبا الفضل في هذه السلسلة إلى إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع.

وتابع اللاعب الفرنسي :"ربما في السابق كنا نفرط في الدفاع أو نكثف الهجوم بدون توازن أو تحكم لكن الآن نحظى بالتوازن المناسب".

وواصل :"التحسن هائل ولكن لا يمكن التوقف بل أمامنا الكثير من العمل واذا استمر الفريق بهذه الطريقة لا اعتقد أنه يمكن إيقافنا عن تحقيق ما ينبغي".

وظهر بوجبا بشكل رائع منذ التعافي من إصابة بالكاحل وسجل أول أهدافه في الدوري منذ أبريل نيسان 2019 خلال الفوز 3-صفر على أستون فيلا الأسبوع الماضي.