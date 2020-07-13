رياضة | الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسؤولي النادي الأهلي، مفاوضاتهم، مع لاعب النادي الإسماعيلي باهر المحمدي للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويفضل مجلس إدارة الإسماعيلي، العرض الخارجي عن نظيره المحلي، لضعف المقابل المادي المقدم من جانب القلعة الحمراء .

وفسر بعض المتابعين التغريدة التي نشرها المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر (loading….) بأن صفقة انتقال باهر اقتربت من الاكتمال، لكن اللاعب أكد لبعض المقربين انه يقصد من التغريدة، أن أمامه نحو 10 أيام، قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد غياب أكثر من 3 أشهر.

ويذكر أن جميع العروض الخارجية والداخلية لباهر المحمدي، تم تأجيل الحديث فيها احترامًا لمجلس إدارة النادي، الذي يرغب في استمرار اللاعب.