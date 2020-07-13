رياضة | معسكر مجاني للأندية التونسية استعدادًا لاستئناف الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر معسكر مجاني للأندية التونسية استعدادًا لاستئناف الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف الاتحاد التونسي لكرة القدم، إقامة معسكرًا تدريبيًا لمدة أسبوع، للأندية التونسية وذلك من أجل الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري التونسي خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الخطوة إلى مساعدة الأندية على تحمل أعباء تكاليف المعسكرات التدريبية في ظل الضائقة المالية بسبب آثار وباء كورونا الذي أوقف نشاط كرة القدم منذ منتصف مارس الماضي.

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وتستأنف الجولات المتبقية للدوري الممتاز بداية من الثاني من أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم :"مواصلة لدعمها للجمعيات وقبل عودة موسم 2020/2019 قررت الجامعة التونسية لكرة القدم(الاتحاد) توفير معسكر مجاني لمدة أسبوع بمدينة المنستير لكل جمعية (فريق) من الرابطة المحترفة الأولى ترغب في ذلك".

ودخلت بعض الأندية في معسكرات على نفقتها الخاصة من بينها النجم الساحلي والنادي الأفريقي والنادي الصفاقسي، فيما خير الترجي إجراء معسكره في نزله الخاص بمركب ( مقر) النادي في العاصمة.