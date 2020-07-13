شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتيتش»: «جرينوود» يذكرني بآرين روبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل النجم الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في زميله الشاب ماسون جرينوود، مشيرًا إلى أنه يذكره بالنجم الهولندي آريين روبين.

وقال «ماتيتش»، في حديث لـ«ستاتس بيرفورم نيوز»: «ليس هناك العديد من اللاعبين في عمره في هذا المستوى، لديه تلك الغريزة الطبيعية لتسجيل الأهداف».

وأضاف الصربي: «هناك فارق كبير بين الآن ومنذ 6 أشهر، هو صغير ويتغير ونظرته للتدريب ولكل شئ مختلفة، هو شخص رائع ورائع بالنسبة لغرفة الملابس».

واستمر «ماتيتش» في التغزل في شخصية زميله قائلًا: «هو هادئ، على أن أقول، ولكن الفتى دائمًا إيجابي ونحن سعداء بوجوده معنا في الفريق، لا أريد أن أضع عليه ضغطًا أكثر من اللازم، ولكن إذا كان على أن أشبهه بشخص، فسيكون آرين روبين».