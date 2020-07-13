شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقرر بيع «فاييخو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ريـال مدريد الإسباني بيع مدافعه الشاب خيسوس فاييخو والذي لم ينجح في إثبات نفسه مع الملكي أو حتى خلال فترة إعارته إلى وولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني.

وكان اللاعب صاحب الـ 23 عامًا قد انضم إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري إلا أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز و7 مباريات كمجمل في جميع البطولات قبل أن يرحل عن الولفز لينضم إلى غرناطة على سبيل الإعارة.

ومع غرناطة، شارك المدافع الشاب في 13 مباراة بجميع البطولات بواقع 10 مباريات في الدوري الإسباني و3 في كأس الملك.

ولا يزال «فاييخو» يرتبط بعقد مع ريـال مدريد يمتد لـ 5 سنوات آخرى، فيما أشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن إدارة الميرنجي تأمل في الحصول على 8 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.