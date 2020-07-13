شكرا لقرائتكم دا سيلفا يصل إلى مدينة الإسماعيلية تمهيدا للانتظام بتدريبات الدراويش الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الجناح الدولى الغينى بيكيتى دا سيلفا لاعب الاسماعيلي الي مدينة الإسماعيلية تمهيدا للانتظام بتدريبات الدراويش الجماعية. وكان المحترف الغينى قد غادر لبلاده منذ أشهر بعد توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم أجمع ، جراء تفشى فيروس كورونا. ويستعد الفريق بكل قوة لاستئناف المنافسات الرسمية من خلال اقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية من أجل استعادة جميع عناصر الفريق جاهزيتها الفنية والبدنية.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات إتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعداداً لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ويستأنف اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى تدريباته فى الرابعة عصراً على ستاد الاسماعيلية بعد أن حصل اللاعبين على راحة أمس من المران ، واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

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يتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة غداً الثلاثاء استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش بينما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.