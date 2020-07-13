شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك ينهون اجراءات المسحة الثالثة للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو اخصائى التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

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وخاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الإثنين، بمعسكر الفريق، المقام حاليا فى برج العرب، والمقرر امتداده لمدة 14 يومًا، حيث ظهر الحماس على لاعبى الفريق الأبيض، الذى يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض مباراته أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامتها من مباراة واحدة فى شهر سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم ينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، ويحصل اللاعبون على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثا للاتفاق مع طرف ثانى لها، فيما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.