شكرا لقرائتكم لامبارد يعلق على قرار إلغاء عقوبة مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، اليوم الاثنين، إن فريقه لم يكن حريصا على معرفة ما إذا كان استئناف مانشستر سيتي ضد إيقافه الأوروبي سيقبل أم لا، وإن هدفه كان دائما الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة في فبراير الماضي حرمان سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري، من المشاركة الأوروبية لمدة عامين لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، وهو الأمر الذي كان سيسمح لصاحب المركز الخامس في الدوري الممتاز بالتأهل لدوري الأبطال.

لكن محكمة التحكيم الرياضية نقضت القرار يوم الاثنين ما يعني مشاركة سيتي في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية الموسم المقبل وزيادة الضغط على الأندية التي تتصارع للوجود في المربع الذهبي قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي افتراضي: لم أعلق آمالي أبدا على تأهل فريق إضافي لدوري أبطال أوروبا. نحتل المركز الثالث حاليا وهذا في متناولنا. ما حدث صباح يوم الاثنين جعل الأمور واضحة ويجب القتال للحفاظ على هذا المركز، كنت محايدا للغاية. لم أعرف الكثير عن القضية أو أي من

تفاصيلها. عرفت بالنتيجة هذا الصباح. بصدق لا أتابع سوى مبارياتنا. أمامنا مباريات نريد الفوز بها لنرى مدى فرصتنا في التأهل لدوري الأبطال. لا نقلق بشأن الفرق الأخرى.

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ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة قبل مواجهته يوم الثلاثاء مع نوريتش سيتي الذي هبط بالفعل لكن مانشستر يونايتد يمكنه تجاوزه في الترتيب في حالة فوزه على ساوثامبتون في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأضاف لامبارد: نحن في مرحلة صعبة من الموسم. نوريتش الثلاثاء ثم ليفربول وولفرهامبتون. ندرك قدراتنا بسبب ما قدمناه هذا الموسم. علينا إنهاء المهمة، تقديم أداء جيد على أرضنا يمنحنا الثقة. يجب التعامل مع نوريتش باحترام تام. قد يشعرون بالسوء من بعض نتائجهم.

وأكد لامبارد أن نجولو كانتي لا يزال غير جاهز لكن لاعب الوسط قد يعود مطلع الأسبوع المقبل في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام يونايتد.

وفي المقابل، بات أندرياس كريستنسن، الذي خرج من الملعب بين الشوطين في الخسارة 3-صفر على أرض شيفيلد يونايتد، جاهزا ومتاحا.