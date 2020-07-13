شكرا لقرائتكم محكمة "كاس" تلغي عقوبة حرمان سيتي من المشاركات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ومقرها لوزان السويسرية يوم الاثنين عقوبة منع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين.
وقضت المحكمة بأن النادي الانجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف لكنها فرضت غرامة بقيمة عشرة ملايين يورو على سيتي لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي "يويفا".
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد عاقب مانشستر سيتي في فبراير الماضي بالحرمان من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين وتغريمه 30 مليون يورو بسبب ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة لقانون اللعب المالي النظيفبين عامي 2012 و2016.
ويستعد سيتي لاستضافة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه فاز في فبراير الماضي على أرض خصمه بهدفين مقابل هدف واحد.
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