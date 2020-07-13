ألمانيا تخوض وديتين أمام تركيا والجمهورية التشيكية في الخريف

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برلين: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الاثنين أن منتخبه الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام نظيريه التركي والتشيكي في الخريف المقبل، ضمن استعداداته لدوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

وتخطط ألمانيا بطلة العالم 2014 لاستضافة تركيا في كولن في السابع من أكتوبر، والجمهورية التشيكية في 11 نوفمبر في لايبزيغ.

وسبق للاتحاد أن أكد الجمعة استضافة المنتخب الإسباني بطل العالم 2010، في كولن في الثالث من أيلول/سبتمبر، قبل أن يواجه سويسرا بعدها بثلاثة أيام، في أولى مواجهتين متتاليتين ضمن دوري الأمم.

وستكون الودية أمام تركيا بداية لثلاث مباريات ودية دولية في غضون ستة أيام للمانشافت، اذ يلتقي بعدها مع أوكرانيا خارج الديار في العاشر منه، قبل ان يستضيف سويسرا في 13 منه ضمن منافسات النسخة الثانية من المسابقة القارية للمنتخبات.

وتشكل الودية أمام تشيكيا في نوفمبر، استعدادا لمباراتين في دوري الأمم امام اوكرانيا في المانيا و"لا روخا" في إسبانيا.

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وقال المدرب يواكيم لوف الذي يشرف على المنتخب الألماني منذ العام 2006 "نرغب في استغلال المباريات الدولية في الخريف لنعطي فريقنا الشاب الفرصة لخوض بعض المباريات".

وتابع لوف (60 عاما) "قبل كأس أوروبا العام المقبل، نريد أن ننمو معا وستعطينا هذه المباريات رؤية مهمة لتطوّر الفريق".

وتقام كل المباريات حاليا في ألمانيا خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين ضمن إجراءات الوقاية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن لوف أبدى أمله في أن يُسمح للجماهير بالتواجد في الملاعب مع حلول الخريف.

ولم يخض المنتخب الألماني أي مباراة دولية هذا العام بعد إلغاء وديات ضد إسبانيا وإيطاليا وسويسرا على خلفية تفشي "كوفيد-19" في القارة العجوز، والذي أدى الى إرجاء كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل.