الامارات | بالفيديو.. نزالات محتدمة لمقاتلي ومقاتلات "جزيرة النزال" في أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة "يو أف سي" للفنون القتالية المختلطة ضمن فعاليات "جزيرة النزال" في أبوظبي نزالات محتدمة بين المقاتلين والمقاتلات وسط اهتمام إعلامي عالمي بالحدث الذي يقام وسط إجراءات صحية صارمة لاسيما فحوص "كوفيد-19". وكان أكثر من 1,500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس قد توجهوا إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة، للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وخضع كل الآتين من الخارج لفحص "كوفيد-19" قبل سفرهم، ومرة جديدة بعد وصولهم، وأمضوا 48 ساعة على الأقل في الحجر الصحي في أبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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