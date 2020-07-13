شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة من الأهلي لوزير الرياضة: عامان سباب وخوض في الأعراض من رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق تجاوزات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لتأثيرها على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم، ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب.

خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري.

وتضمنت المذكرة إلى وزير الشباب والرياضة، أيضًا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري، وقال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: «البلد دي مفهاش راجل.. عليَّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، ويقصد بالبلد هي مصر الوطن، بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسباب يعف اللسان عن ذكرها.

وطالب محمود الخطيب، خلال المذكرة، بتطبيق القانون، انطلاقًا مما يحرص عليه ويعلن عنه دومًا فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وذلك لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.

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