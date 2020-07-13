شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: ننتظر موافقات الأمن لإعلان جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنهم في انتظار موافقة الجهات الأمنية قبل الإعلان رسميا عن جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف فضل في تصريحات عبر إذاعة «راديو مصر»: «الدوري سينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، وقمنا بإرسال الجدول إلى الأمن منذ أسبوع من أجل الموافقة عليه رسميا بعد تحديد مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، وبعدها سنقوم بالإعلان رسميا».

وتابع:«حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات قام بعمل تصور مبدئي لجدول مباريات الدوري كاملا من بدايته إلى نهايته، وهناك 4 أسابيع من جدول الدوري تم الاتفاق عليها، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن باقي المباريات، وكل الاتحادات في العالم تسير بنفس الاستراتيجية حاليا».

وأضاف: «ننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لموعد مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، ولا أستطيع تحديد موعد نهاية مسابقة الدروي لحين معرفة الأجندة الدولية والمباريات الإفريقية، كلامي كمسؤول دائما يُحسب علي، هناك مبررات لتأخير الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الدوري، وتحدثنا مع المديريين الفنيين عن بعض الأمور».

و أكد فضل على أن موعد انطلاق الموسم الجديد سيتم تحديده عقب معرفة الأجندة الدولية ومواعيد بطولات إفريقيا في النسخة المقبلة.

وتابع: «هذا أول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يترك مصير البطولات للحكومات، والدولة تدعمنا بكل قوة وأعتقد أن الأمن لن يؤجل المباريات، وهناك اتفاق وتنسيق كبير بين جميع الأطراف خاصة أن المباريات بدون جماهير تماما».

Advertisements

وأتم "أتمنى عبور تلك المرحلة سريعا وعودة المباريات بشكل منتظم".