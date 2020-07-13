شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون»: معسكر الزمالك ببرج العرب نموذجي.. والإدارة نفذت كل طلباتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد دخل في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي، ويستمر لمدة 14 يوما استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كارتيرون، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين.

وتابع: «المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي وهو ما تحقق».

وأضاف: «تواجد جميع اللاعبين المتاحين في المعسكر أمر جيد والكل في حالة فنية وبدنية رائعة وانتظر اكتمال باقي الصفوف ليكون الجميع جاهز لعودة النشاط الفترة المقبلة».

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