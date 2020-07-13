شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: «سيتين» مستمر للموسم المقبل.. وهذا موقف «ميسي» من التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، موقف النادي حول العديد من الملفات على الساحة الرياضية الكتالونية حالياً والتي حولها العديد من علامات الاستفهام، منها تجديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واستمرار مدرب الفريق، كيكي سيتين من عدمه، بالإضافة لحسم عودة نيمار أو ضم لاوتارو مارتينيز لصفوف الفريق الكتالوني.

وقال في تصريحات لتلفزيون «TV3»، ونقلتها صحيفة «سبورت» المقربة من نادي برشلونة، حول موقف كيكي سيتين، إن المدير الفني الحالي للفريق سيقود اللاعبين في دوري أبطال أوروبا وفي المباريات المتبقية في الدوري.

وأضاف أنه ذهب لمنزل سيتين وتحدث معه عن المستقبل وعن الخطط للموسم المقبل للفريق معه وأنه سيستمر هو المدرب، وأن بارتوميو مهتم بمعرفة ما يفكر به سيتين الموسم المقبل، مشيراً إلى أن كيكي مستمر مع الفريق وسيقود الفريق في مباريات دوري الأبطال إذا تخطى الفريق عقبة نابولي في اياب دور الـ 16 من البطولة.

وعن موقف ناديه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وعودة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال رئيس برشلونة، إن سوق الانتقالات هذا الصيف سيكون مختلف تماما، لأن الفرق الكبرى ستقوم بصفقات محدودة بسبب المشاكل الاقتصادية.

وأكد أنه تم ايقاف المفاوضات مع الإنتر لضم لاوتارو مارتينيز حالياً، مشيراً إلى أنهم تحدثوا مع إدارة النادي الإيطالي لضم اللاعب وأنهم الآن يدرسون الموقف.

وعن نيمار أشار إلى أنه لا يعتقد أن باريس سان جيرمان سيضع اللاعب ضمن أي صفقة في سوق الانتقالات، وأن نيمار لن يغادر الفريق.

من ناحية أخرى تحدث رئيس النادي الكتالوني عن تجديد عقد ميسي مع الفريق، حيث أكد أنهم تحدثوا من قبل مع ميسي وسيتحدثوا معه مجدداً، واصفاً اللاعب بأنه الأفضل في التاريخ.

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وأضاف أن ميسي أمامه العديد من السنوات وهو يعيش أفضل حالاته، مشيراً إلى أنه ليس لديه شك في أن اللاعب الأرجنتيني وقائد الفريق سيستمر مع برشلونة، وأن مستقبله سيكون مع النادي.