شكرا لقرائتكم كهربا يقاضى مول شهير لتسريب صورته مع خطيبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى مقاضاة مول شهير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بعد تسريبه فيديو له مع خطيبته.

ونشر كهربا من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، صورة له علق عليها مؤكداً ،ساخراً: "ده جراج مول ودى خطيبتي ما كنتش أعرف إننا هنطلع حلوين كده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المكان".

كهربا يقاضي مول شهير

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وقرر كهربا الرد علي هجوم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عليه مؤخراً عبر قناة الزمالك، حينما هاجمه إلى حد كبير، وأكد أن هناك علاقة تربطه بفتاة بواسطة فيديو.

وفى ذات السياق، امتدح محمود عبد المنعم كهربا والدته عبر إنستجرام، والتى لا تمر مناسبة دون أن ينشر صورا تجمعهما سويا، ليكشف عن مدى حبه لها، ونشر كهربا صورة تجمعه بوالدته بملابس الإحرام، وعلق عليها بكلمات حب وتقدير لوالدته.

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلي، بنيولوك جديد فى مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجارى، وظهر كهربا بلون شعر جديد وقصة مختلفة عن الأيام الماضية.

و استغل محمود كهربا قد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" الأسبوع الماضى، لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة خاصة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التى يخضع لها اللاعبون فى فترة الإعداد الحالية، واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدنى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التى تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل فى سويسرا قبل عودتهما الأسبوع الماضى.