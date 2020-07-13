شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يقدم شكوى إلى وزير الرياضة ضد مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بشكوى إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك بعد تقدمه بخطاب رسمى أمس للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشكوى مماثلة ضد رئيس نادى الزمالك بعد الأزمات الأخيرة بين الطرفين، وقال رئيس الأهلى فى خطابه لرئيس الحكومة أن النادى الأهلى تقدم بشكواه عدة مرات فى أوقات سابقة.

جاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب. خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري.

وتضمنت المذكرة إلى وزير الشباب والرياضة أيضًا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري، وقال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: «البلد دي مفهاش راجل.. عليَّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، ويقصد بالبلد هي مصر الوطن، بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسباب يعف اللسان عن ذكرها.

وكان محمود الخطيب قد أرسل أيضاً خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس فى فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

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من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.